Гвардіола уникнув дискваліфікації – у матчі з Ліверпулем він кричав на лайнсмена

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не буде покараний за свою поведінку у матчі з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав попередження від Футбольної асоціації Англії за свою поведінку в матчі проти Ліверпуля.

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Наприкінці поєдинку іспанський фахівець розкидався шарфами і кричав на резервного суддю Мартіна Аткінсона, через що головному арбітру Ентоні Тейлору навіть доводилося зупиняти гру і заспокоювати тренера.

Проте обійшлося без дискваліфікації, позаяк для Гвардіоли це попередження стало лише першим за три сезони в АПЛ.

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