toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гвардіола уникнув дискваліфікації – у матчі з Ліверпулем він кричав на лайнсмена

00:50 0 Читать на русском
Гвардіола уникнув дискваліфікації – у матчі з Ліверпулем він кричав на лайнсмена
Хосеп Гвардіола / Фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не буде покараний за свою поведінку у матчі з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав попередження від Футбольної асоціації Англії за свою поведінку в матчі проти Ліверпуля.

"Перформанс екс-зірки Шахтаря у потворній перемозі Гвардіоли": англійські ЗМІ – про Манчестер Сіті – Ліверпуль

Наприкінці поєдинку іспанський фахівець розкидався шарфами і кричав на резервного суддю Мартіна Аткінсона, через що головному арбітру Ентоні Тейлору навіть доводилося зупиняти гру і заспокоювати тренера.

Проте обійшлося без дискваліфікації, позаяк для Гвардіоли це попередження стало лише першим за три сезони в АПЛ.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуня

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Футбольна асоціація Англії (FA) Манчестер Сіті - Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
43
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук