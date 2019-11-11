toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН РАСИЗМ У ФУТБОЛІ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС

Гвардіола уникне покарання за свою поведінку під час матчу з Ліверпулем

16:39 1032 Читать на русском
Гвардіола уникне покарання за свою поведінку під час матчу з Ліверпулем
Хосеп Гвардіола (ліворуч) / фото із соцмереж

Футбольна асоціація Англії (FA) не висуватиме звинувачень наставнику Манчестер Сіті Хосепу Гвардіолі за слова суддям після матчу 12-го туру АПЛ з Ліверпулем (1:3).

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

FA залишить без розгляду інцидент щодо "саркастичних" коментарів головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли на адресу арбітра матчу з Ліверпулем Майкла Олівера, повідомляє Daily Mail.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам

Після матчу наставник "містян" підійшов до суддів потиснув, їм руки і сказав: "Велике вам спасибі". При цьому своїм виглядом Пеп демонстрував незадоволення роботою рефері. Гвардіола розлютився через два непризначені пенальті в ворота Ліверпуля. Як запевняє іспанський фахівець, захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд двічі зіграв рукою в власному штрафному майданчику.

Манчестер Сіті посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 25 очок в 12 турах. Ліверпуль очолює таблицю Прем'єр-ліги з 34 очками в активі.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Степаненко розповів, як скандальний матч УПЛ вплинув на стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо
10:38
9171
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліверпуль - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
43
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук