Гвардіола уникне покарання за свою поведінку під час матчу з Ліверпулем

Футбольна асоціація Англії (FA) не висуватиме звинувачень наставнику Манчестер Сіті Хосепу Гвардіолі за слова суддям після матчу 12-го туру АПЛ з Ліверпулем (1:3).

FA залишить без розгляду інцидент щодо "саркастичних" коментарів головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли на адресу арбітра матчу з Ліверпулем Майкла Олівера, повідомляє Daily Mail.

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Після матчу наставник "містян" підійшов до суддів потиснув, їм руки і сказав: "Велике вам спасибі". При цьому своїм виглядом Пеп демонстрував незадоволення роботою рефері. Гвардіола розлютився через два непризначені пенальті в ворота Ліверпуля. Як запевняє іспанський фахівець, захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд двічі зіграв рукою в власному штрафному майданчику.

Манчестер Сіті посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 25 очок в 12 турах. Ліверпуль очолює таблицю Прем'єр-ліги з 34 очками в активі.

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