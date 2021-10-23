"Я розумію, як це – грати проти цього суперника на його полі, проти цього тренера. І при цьому перемогти. Хочу похвалити Брайтон за те, як вони стали грати в другому таймі після внесених змін. Цей матч – хороший приклад того, що в футбол потрібно грати з м'ячем, а коли м'яч не в тебе – у тебе проблеми.

Бомбардирські здобутки Фодена у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4

Вони здорово вибудовують гру, починаючи комбінації від воріт, у них було на одного півзахисника більше, їхні атакувальні гравці постійно рухалися. Проти цієї команди дуже важко грати протягом 90 хвилин. У матчі з іншим суперником після 3:0 все було б скінчено, з Брайтоном – ні", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на виїзді розбомбив Брайтон (4:1) завдяки голам Гюндогана, Мареза та дублю Фодена та піднявся на другу сходинку.

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