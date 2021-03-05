Четверо номінантів поборються за нагороду, повідомляє офіційний твіттер ліги.

Бруну Фернандеш, Лінгард, дует із Манчестер Сіті та ще 5 героїв поборються за приз гравцю місяця в АПЛ

До шорт-листа претендентів потрапили: головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту, керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, коуч лондонського Фулхема Скотт Паркер і наставник лондонського Челсі Томас Тухель. Для останнього ця номінація – дебютна після переїзду на Альбіон.

Голосування за переможця у категорії триватиме до вечора 8 березня. У січні найкращим був визнаний Гвардіола.

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