Гвардіола: Цей сезон вже неймовірний, навіть якщо завершиться без трофеїв

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що навіть якщо його команді не вдасться оформити квадрупль, "містяни" вже мають неймовірний сезон.

"Ми вже досягли успіху, це неймовірний сезон для нас. Я знаю, що нас будуть оцінювати за титулами, які ми виграємо. Навіть якщо ми просто закінчимо з Кубком ліги і люди будуть казати, що це катастрофа – цей сезон вже неймовірний.

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Квадрупль – практично неможливий. Повірте, я не зосереджений на перемозі на всіх турнірах. Зараз ми сконцентровані на підготовці до наступної гри, на цьому дивовижному стадіоні, який побудував Тоттенхем.

Якщо ми програємо, я скажу гравцям, що вони мої герої, тому що це неймовірно, що вони зробили до цих пір", – поділився Пеп Гвардіола в коментарі Goal.com.

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