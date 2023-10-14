Влітку англійський півзахисник був ласим шматочком для кількох грандів. Ліверпуль та Манчестер Сіті складали конкуренцію мадридцям.

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Як повідомляє Cadena SER, керівництво "містян" до перемовин з Беллінгемом залучили Пепа Гвардіолу, який провів три години, розмовляючи з футболістом. Тренер Манчестер Сіті запевняв, що Джуд буде грати в рідній Англії, а його скрізь цінуватимуть та поважатимуть. Гвардіола зазначав, що переможний цикл його команди ще триває, а у Реала він завершився.

Пеп також стверджував, що АПЛ краща за Ла Лігу у фінансовому плані, а у Беллінгема з'являться потужніші спонсори. Крім того, на думку тренера, в Реалі є гравці, які перекриють можливості зростання англійцю. Втім, слова Гвардіоли не переконали півзахисника і він обрав Мадрид.

Нагадаємо, що Джуд Беллінгем нараз є найкращим бомбардиром Реала. Він зіграв в 10 матчах, в яких забив 10 голів та віддав три передачі.

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