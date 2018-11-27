Гвардіола тренує краще, ніж танцює – ретро-відео із запальними танцями наставника Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хотів бути вправним не тільки у футболі.

В мережі з'явилось відео 20-річної давнини, на якому Гвардіола несамовито танцює з дівчиною.

Як повідомляє видання The Sun, партнеркою Пепа стала дружина його партнера по Барселоні Хосе Марії Бакеро, який також присутній на відео.

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Важко назвати танцювальні навички одного з найкращих тренерів сучасності провальними, але з футболом у нього краще виходить.