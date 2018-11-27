Гвардіола тренує краще, ніж танцює – ретро-відео із запальними танцями наставника Манчестер Сіті

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"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить Шахтар
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Топ-10 розчарувань Ла Ліги у першій третині сезону: Лунін склав компанію потенційному володарю "Золотого м'яча"Іспанія — 17:42 2657
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"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний станОвертайм — 17:30 4627
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Зінченко не покине Манчестер Сіті у січні – клуб не відпустить українця через травму МендіАнглія — 16:35 2511
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Динамо вирушило на матч Ліги Європи проти Астани – 4 гравці поза спискомЛіга Європи — 14:37 2765
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