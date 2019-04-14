Гвардіола: Тренувати до 71-річчя? Нізащо

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед матчем з Крістал Пелас розповів, що не планує працювати так довго, як його візаві Рой Ходжсон.

"Гадаю, мені не вдасться повторити досягнення Ходжсона (Рой Ходжсон став найбільш віковим тренером в історії АПЛ – прим.) Йому це подобається, і це неймовірно. У нього є пристрасть. Буде чудово побачитися з ним сьогодні.

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Мені хочеться позайматися іншими речами до того, як я помру. Люблю свою роботу, але завжди думаю зробити щось інше. Крім того, у мене є дружина і сім'я.

Тренувати до 71-го року? Нізащо! Потрібно володіти особливою енергією, щоб тренувати настільки довго. Мені здається, випадок Роя – виняток, інші не зможуть цього повторити.

Зараз мені 48, тому до 71-річчя ще далеко. Не думаю в такому руслі, у мене немає планів. Не хочу провести на тренерській лаві все життя", – передає слова Гвардіоли Goal.

Матч між Крістал Пелас та Манчестер Сіті зіграють сьогодні у Лондоні. Стартовий свисток у матчі пролунає о 16:05 за Києвом.

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