За підсумками жовтня найкращим тренером чемпіонату Англії був визнаний наставник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту.

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Португалець став першим тренером Ноттінгем Форест за 27 років, який отримав цю нагороду. Востаннє її здобував Стюарт Пірс у січні 1997 року.

Під його керівництвом команда набрала 7 очок у трьох матчах і піднялася на третю сходинку в турнірній таблиці.

Ще один представник Ноттінгем Форест отримав нагороду найкращому гравцеві місяця. Кріс Вуд був визнаний найкращим в жовтні в АПЛ. У трьох матчах минулого місяця він відзначився чотирма голами.

Taking @NFFC to new heights



Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/v2hZtWanDJ — Premier League (@premierleague) November 8, 2024