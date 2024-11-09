Гвардіола та Слот поступились сенсації сезону в битві за звання тренера місяця в АПЛ – він повторив давнє досягнення
9 листопада 13:56 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга оголосила переможця нагороди найкращому тренеру і гравцю жовтня.
За підсумками жовтня найкращим тренером чемпіонату Англії був визнаний наставник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту.
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Португалець став першим тренером Ноттінгем Форест за 27 років, який отримав цю нагороду. Востаннє її здобував Стюарт Пірс у січні 1997 року.
Під його керівництвом команда набрала 7 очок у трьох матчах і піднялася на третю сходинку в турнірній таблиці.
Ще один представник Ноттінгем Форест отримав нагороду найкращому гравцеві місяця. Кріс Вуд був визнаний найкращим в жовтні в АПЛ. У трьох матчах минулого місяця він відзначився чотирма голами.
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