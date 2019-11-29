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Гвардіола та Клопп потрапили до Зали слави тренерів Англії

11:41 54 Читать на русском
Гвардіола та Клопп потрапили до Зали слави тренерів Англії
Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп / Фото Reuters

Наставники Ліверпуля та Манчестер Сіті нарешті довели, що достойні місця поряд з легендарними тренерами.

На традиційній вечері Асоціації футбольних тренерів (LMA) керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на наставник Ліверпуля Юрген Клопп удостоїлись престижних нагород, повідомляє офіційний сайт LMA.

"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли

Обидва наставники потрапили до Зали слави тренерів Англії. Нагороду фахівцям вручав головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт та легенда Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон.

Нагадаємо, після 13-ти турів поточного сезону АПЛ Ліверпуль лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на 9 очок.

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Теги
Алекс Фергюсон Асоціація футбольних тренерів (LMA) Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп
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