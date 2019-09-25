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Гвардіола став на захист Бернарду Сілви, якому висунули безглузді звинувачення в расизмі

12:26 509 Читать на русском
Гвардіола став на захист Бернарду Сілви, якому висунули безглузді звинувачення в расизмі
Бернарду Сілва і Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Мачнестер Сіті Хосеп Гвардіола підтримав португальця, який отримав проблеми через невинний жарт на адресу Бенжамена Менді.

"Якщо FA хоче розслідувати цю справу, то Бернарду Сілва готовий відповідати.

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Але ви повинні знати, про кого йдеться. Сілва – один з наймиліших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Бенжамен Менді – один з його найкращих друзів. Вони постійно жартують", – цитує Гвардіолу Goal. Нагадаємо, FA висунула звинувачення Бернарду Сілві через його жартівливий твіт на адресу Менді, хоча сам француз також оцінив гумор партнера.

Нагадаємо, саме Менді вийшов на лівому фланзі "містян" в останньому матчі АПЛ проти Уотфорда. Раніше на цій позиції грав Олександр Зінченко.

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