"Я можу досі помилятись, але Атлетіко не закривається в собі. Вони шукають моменти, їхні нападники приєднуються до хавбеків і чекають переходу в атаку. Якщо правильно підійти, то їх можна закрити. Як і всіх інших. Можливо, ви більше бачите і я помиляюсь, але це мої відчуття.

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Яскравий футбол Сіті проти захисної гри Атлетіко? Я не буду більше жодної секунди брати участь у цих безглуздих дебатах. Ми шукаємо спосіб перемогти, я не знаю, що це за некрасива гра. Я не засуджую суперників. Існує неправильне уявлення про те, як грає Атлетіко. Вони більш агресивні, ніж думають люди. Вони не надто ризикують, коли отримують м'яч, але як тільки добираються до нашої частини поля, одразу ж показують свій клас.

На цьому етапі змагань усі суперники є складними. У кожної команди свій стиль гри, вам треба пристосовуватися та коригувати схеми", – цитує Гвардіолу Marca.

Зауважимо, перше протистояння англійської та іспанської команд відбудеться вже завтра, 5 квітня, о 22:00 на Етіхаді, матч-відповідь запланований на 13 число.

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