Гвардіола спробував виправдати вчинок Стерлінга в матчі з Шахтарем

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що Рахіма Стерлінга несправедливо критикують через пенальті у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Критикувати Стерлінга несправедливо. Він не симулював. Він хотів підсікти м'яч і допустив помилку. Люди кажуть, що він спровокував пенальті, але цей 11-метровий удар – це провина арбітра, а не Рахім.

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Я розумію, чому говорять подібне, і це лише зробить його сильнішим. Зараз Стерлінг більш психологічно стійкий, ніж в мій перший рік в Манчестер Сіті. Тепер він набагато краще контролює емоції.

Не можна забувати, що йому тільки 23 роки. Він ще повністю не сформувався ні як особистість, ні як гравець. Іноді ми вимагаємо надто багато від наших футболістів, які все ще дуже юні", – цитує Гвардіолу ВВС.

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