"Астон Вілла грала краще. У першому таймі ми були статичними при володінні м'ячем, у другому стало набагато, набагато краще, і шанси у нас були, проте не вдавалося вчасно зробити пас чи правильний рух. Ми пропустили після рикошету, але й у нас 4-5 голів після рикошету, тому що є – то є. Треба прийняти, що Астон Вілла була кращою і переходити до матчу з Лутоном.

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Родрі – важливий гравець, але нам потрібно знайти спосіб перемагати й без нього. Ми відстаємо на шість очок від лідера. Хотілося б лідирувати, але ми тричі зіграли внічию та програли сьогодні. За ці роки ми навчилися знаходити спосіб перемогти, але зараз у нас є проблеми із цим, треба знайти рішення. Це моя робота. Коли суперник сильніший, треба це визнавати", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Астон Вілла мінімально здолала Ман Сіті (1:0) та піднялась на 3 місце, набравши 32 очки. "Містяни" ж з 30 пунктами залишились четвертими.

Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію