"Ми дуже добре почали матч. Ми не можемо грати так, як грає Ліверпуль. Ман Сіті проводить матчі в більш повільному темпі. Сподіваюся, наступного разу ми зможемо перемогти тут з уболівальниками на трибунах. Енфілд завжди вражає, але з фанатами ці матчі ще більше запам'ятовуються.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Для нас це найважливіша перемога. Чергові важливі три очки. Але я беру до уваги той факт, що ми виграли після того, як припустилися помилки біля своїх воріт і пропустили гол з пенальті. Те, як ми відреагували на пропущений гол, має величезне значення.

Філ Фоден – футболіст, який дуже добре тримає м'яч, він дуже агресивний, але водночас ще такий молодий. Коли він грає широко, йому стає легше. Згодом він буде вчитися грати по-іншому. Він чудово діяв під час другого і четвертого голів. Ми знаємо, що він величезний талант, але він все ще молодий і, сподіваюся, він розуміє, що йому є куди рости.

Це важлива перемога, але зараз лютий. Звичайно, відрив до п'ятого місця зараз великий, і це означає, що ми близькі до потрапляння в Лігу чемпіонів на майбутній сезон. 10 перемог поспіль в цей період сезону – це щось виняткове. Сьогодні саме час поговорити про це, але вже завтра ми готуємося до наступного матчу", – сказав Гвардіола в ефірі BT Sport.

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