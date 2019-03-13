Гвардіола: Сподіваюсь, Баварія пройде Ліверпуль

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Ліверпулем.

"Я вибачаюсь перед англійцями, але хочу, щоб Баварія пройшла далі. Я був частиною цього клубу і провів неймовірні три роки. Я люблю Мюнхен і маю там багато друзів.

Баварія – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Це дуже складна гра для обох, але я симпатизую Баварії, і сподіваюсь, що вони зможуть пройти далі", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли знищив Шальке (7:0), а Зінченко відзначився асистом.