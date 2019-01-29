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Гвардіола скептично оцінив перспективи Компані в Манчестер Сіті

21:24 365 Читать на русском
Гвардіола скептично оцінив перспективи Компані в Манчестер Сіті
Венсан Компані та Хосеп Гвардіола / Фото fourfourtwo

Схоже, захиснику Манчестер Сіті Венсану Компані варто розпочати пошуки нового клубу.

"Це проблема, про яку ми повинні поговорити з Венсаном. Ми не сумніваємося в його якості, ми сумуємо за ним, коли він не в змозі грати. Він важливий, це – наш капітан, і на поле він дає нам додаткові можливості.

"Ми не можемо змагатися з ними", – Гвардіола пояснив, чому Френкі де Йонг не став гравцем Манчестер Сіті

Але реальність така, що за останні п'ять років він зіграв лише кілька матчів", – цитує слова наставника "містян" Хосепа Гвардіоли видання The Sun.

Протягом останніх кількох сезонів 32-річного бельгійця часто переслідують травми.

В поточній першості АПЛ Компані провів 9 матчів.

Кехілл, Марковіч, Мангала та ще 7 гравців АПЛ, яким варто змінити клуб у січні

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Венсан Компані Венсан Компані
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