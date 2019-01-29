Гвардіола скептично оцінив перспективи Компані в Манчестер Сіті

Схоже, захиснику Манчестер Сіті Венсану Компані варто розпочати пошуки нового клубу.

"Це проблема, про яку ми повинні поговорити з Венсаном. Ми не сумніваємося в його якості, ми сумуємо за ним, коли він не в змозі грати. Він важливий, це – наш капітан, і на поле він дає нам додаткові можливості.

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Але реальність така, що за останні п'ять років він зіграв лише кілька матчів", – цитує слова наставника "містян" Хосепа Гвардіоли видання The Sun.

Протягом останніх кількох сезонів 32-річного бельгійця часто переслідують травми.

В поточній першості АПЛ Компані провів 9 матчів.

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