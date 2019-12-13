toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Гвардіола скасував різдвяну вечірку Манчестер Сіті для Зінченка і компанії

13:28 54 Читать на русском
Гвардіола скасував різдвяну вечірку Манчестер Сіті для Зінченка і компанії
Серхіо Агуеро / Фото ФК Манчестер Сіті

Гравці Манчестер Сіті будуть наполегливо тренуватись, незважаючи на святкові дні.

Головний тренер чинного чемпіона Англії Хосеп Гвардіола вважає, що минулорічна різдвяна вечірка негативно вплинула на гру футболістів. Тому іспанський фахівець заборонив гравцям відвідувати захід цього року, повідомляє Goal.

Зінченко назвав клуб, за який мріяв грати у дитинстві – це не Манчестер Сіті

Сама вечірка відбудеться і заборона не стосуватиметься тренерського штабу, персоналу та інших працівників клубу.

В поточному сезоні АПЛ "містяни" не демонструють переконливу гру, команда перебуває на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок. У Лізі чемпіонів Сіті вийшов у пле-офф турніру, вибивши з турніру Шахтар.

Гвардіола в захваті від конкурента Зінченка після перемоги Манчестер Сіті в Загребі – позиції українця під загрозою

blog_ava
Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу
00:40
6550
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
56
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук