Гвардіола скасував різдвяну вечірку Манчестер Сіті для Зінченка і компанії

Гравці Манчестер Сіті будуть наполегливо тренуватись, незважаючи на святкові дні.

Головний тренер чинного чемпіона Англії Хосеп Гвардіола вважає, що минулорічна різдвяна вечірка негативно вплинула на гру футболістів. Тому іспанський фахівець заборонив гравцям відвідувати захід цього року, повідомляє Goal.

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Сама вечірка відбудеться і заборона не стосуватиметься тренерського штабу, персоналу та інших працівників клубу.

В поточному сезоні АПЛ "містяни" не демонструють переконливу гру, команда перебуває на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок. У Лізі чемпіонів Сіті вийшов у пле-офф турніру, вибивши з турніру Шахтар.

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