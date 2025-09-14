Хавбек Келвін Філліпс, який не грав за Манчестер Сіті з 2023 року, може отримати другий шанс в команді.

Хосеп Гвардіола здивував уболівальників Манчестер Сіті, вирішивши повернути півзахисника Калвіна Філліпса до заявки команди на сезон АПЛ. Як повідомляє The Telegraph, 29-річний хавбек, який вважався непотрібним і два роки перебував у забутті, може опинитися серед 25 футболістів у заявці та отримати шанс у найближчому дербі проти Манчестер Юнайтед.

Філліпс приєднався до Манчестер Сіті влітку 2022 року з Лідса за 52 мільйони євро, але його кар'єра на Етіхаді склалася вкрай невдало. У дебютному сезоні він провів лише 12 матчів, а згодом вирушив у оренди – спочатку до Вест Хема, де відзначився невдалим стартом із вилученням, а потім до Іпсвіча, який у підсумку вилетів із Прем’єр-ліги.

Минуле літо здавалося остаточним вироком для хавбека – Гвардіола публічно заявляв, що прагне скоротити склад і дати більше ігрового часу стабільним виконавцям. Однак тренер змінив позицію, визнавши, що команді потрібна глибина на довгий сезон, і вирішив повернути Філліпса в заявку.

Попри це, конкуренція в центрі поля залишається шаленою. Родрі, Матео Ковачіч і Бернарду Сілва стабільно входять у старт, а додаткову універсальність дають Філ Фоден і Ріко Льюїс. Філліпс має довести, що може знову стати енергійним і жорстким опорником, яким був у складі Лідса та збірної Англії на Євро-2020.

