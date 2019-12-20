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Гвардіола: Ще минулого сезону відчував, що Лестер буде боротися за топ-4

20 грудня 23:14 149 Читать на русском
Гвардіола: Ще минулого сезону відчував, що Лестер буде боротися за топ-4
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 18-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Лестера.

 

"Ще минулого року після нашої гри у мене було відчуття, що у цьому сезоні вони будуть боротися за потрапляння в топ-4. Так і сталось. Лестер чудово виступив минулого сезону, коли Роджерс очолив команду. Вони дуже стабільні у цьому сезоні, це чудова команда. Лестер якісно грає попереду і в центрі поля. У них надійний захист, а також команда прекрасно контратакує.

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Попереду безліч ігор, тому положення в таблиці може змінитися за кілька тижнів, особливо у цей відрізок. Ми повинні підійти до завтрашньої гри якнайкраще і зробити те, що повинні", – цитує Гвардіолу видання Sky Sports.

Нагадаємо, завтра, 21 грудня, манкуніанці на власному полі прийматимуть Лестер. Початок матчу о 19:30.

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