Гвардіола саркастично відповів на закиди Ібрагімовіча в егоїзмі: "Сказав Холанду більше не забивати"
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з гумором реагує на випади свого колишнього підопічного.
Днями Ібрагімовіч зробив провокативну заяву щодо Холанда та його перспектив у команді іспанця. "Так, Ерлінг вже зараз нагадує найкращих форвардів минулого покоління. Далі все залежить від его Гвардіоли. Чи дозволить він Холанду стати більшим, ніж він сам", – сказав Ібра. Журналісти попросили Гвардіолу оцінити цю фразу, і тренер Ман Сіті вдався до самоіронії.
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"Златан має рацію, абсолютно. У цьому клубі, в цій команді моє его вище за будь-яку іншу людину, кожного гравця. Мені дуже не подобається, коли Ерлінг забиває три м'ячі та всі хайлайти навколо нього. Я так заздрю! Чесно, я так заздрю!
Я навіть сказав Холанду більше не забивати, інакше газети не говоритимуть про мене і тільки про мене. Він має рацію, Ібрагімовіч чудово мене знає. Можливо, так він зможе написати ще одну книгу", – цитує Гвардіолу Goal.
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