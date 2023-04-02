Гвардіола саркастично перепросив за провокативне святкування гола Ліверпулю: "Ви справді думаєте, що це неповага?"
Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардола був змушений виправдовуватися через свої надмірні емоції після першого гола проти Ліверпуля (4:1).
– Виглядало, наче ви святкуєте прямо перед обличчям Цімікаса. Між вами не було жодних суперечок перед цим?
– Та ну.
Гвардіола зухвало святкував гол перед носом гравців Ліверпуля – один "зрадник" приєднався до тренера Ман Сіті
– Це все потрапило в трансляцію...
– Мені дуже шкода. Я святкував зі своїм сином, який був на трибунах. Я підійшов і запитав його: "Це був гарний гол чи ні?". Ось і все, тож даруйте.
– Це певна неповага...
– Ви справді так думаєте? Це неповага?
– Гадаю, трохи так.
– Добре, я перепрошую. Мені дуже прикро.
Нагадаємо, Ман Сіті пропустив першим, але потім перевернув матч і розгромив Ліверпуль. Гвардіола дуже бурхливо святкував гол перед носом запасних "червоних", які розминались поряд.
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