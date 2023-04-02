Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардола був змушений виправдовуватися через свої надмірні емоції після першого гола проти Ліверпуля (4:1).

– Виглядало, наче ви святкуєте прямо перед обличчям Цімікаса. Між вами не було жодних суперечок перед цим?

– Та ну.

Гвардіола зухвало святкував гол перед носом гравців Ліверпуля – один "зрадник" приєднався до тренера Ман Сіті

– Це все потрапило в трансляцію...

– Мені дуже шкода. Я святкував зі своїм сином, який був на трибунах. Я підійшов і запитав його: "Це був гарний гол чи ні?". Ось і все, тож даруйте.

– Це певна неповага...

– Ви справді так думаєте? Це неповага?

– Гадаю, трохи так.

– Добре, я перепрошую. Мені дуже прикро.

"I'm so sorry."



Pep Guardiola did NOT like a journalist accusing him of a lack of respect pic.twitter.com/InEoxn4vj1 — BBC Sport (@BBCSport) April 1, 2023

Нагадаємо, Ман Сіті пропустив першим, але потім перевернув матч і розгромив Ліверпуль. Гвардіола дуже бурхливо святкував гол перед носом запасних "червоних", які розминались поряд.

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