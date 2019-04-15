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Гвардіола самовпевнено оцінив шанси Манчестер Сіті на прохід у півфінал Ліги чемпіонів

16:16 592 Читать на русском
Гвардіола самовпевнено оцінив шанси Манчестер Сіті на прохід у півфінал Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / AFP

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його команда вийде у півфінал.

 

"Єдина причина для паніки – те, що ти опинишся поза турніром. А я практично впевнений, що ми будемо в наступній фазі Ліги чемпіонів.

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Якщо ми вилетимо – посумуємо день-другий, а потім будемо грати в Прем'єр-лізі, боротися за чемпіонство. Ми зіграємо у фіналі Кубка Англії і в наступному сезоні теж будемо на цьому рівні, я впевнений.

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Якщо ви запитаєте мій прогноз, я скажу, що Манчестер Сіті вийде в півфінал Ліги чемпіонів, я це відчуваю. Можливо, я помиляюся, але я відчуваю, що ми будемо в півфіналі", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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