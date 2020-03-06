Гвардіола розсипався у компліментах Манчестер Юнайтед перед манкуніанським дербі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від виїзної зустрічі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

"Не згодний, що Юнайтед лише захищається. В останніх матчах вони були неймовірно агресивні. Думаю, так само буде проходити наша зустріч на Олд Траффорд. Вони планують оборонятися, а ми – багато контролювати м'яч.

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У деяких матчах вони захищаються, але останнім часом я бачу, що вони діють агресивно. Вважаю, що Манчестер Юнайтед – сильна і чудова команда. У мене завжди гарні думки про Юнайтед, я поважаю цей клуб.

Це дербі завжди проходить по-особливому. Звичайно, в цьому сезоні інша ситуація, оскільки ми боремося за друге місце, а не за чемпіонський титул. Зрештою, у Юнайтед теж важливе завдання – потрапити у Лігу чемпіонів", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, манкуніанське дербі відбудеться 8 березня на стадіоні Олд Траффорд. Початок зустрічі о 18:30 за київським часом.

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