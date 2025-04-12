Бернарду Сілва може покинути Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.

Португальська Бенфіка планує повернути в склад команди Бернарду Сілву з Манчестер Сіті, повідомляє A Bola.

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Після провального сезону 2024/25 Пеп Гвардіола планує суттєво освіжити півзахист "містян". Слідом за Кевіном де Брюйне клуб може розпрощатися з Бернарду Сілвою.

30-річним гравцем не перший рік цікавилась Барселона, але тепер на нього з'явився ще один претендент – Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін. Бернарду Сілва є вихованцем лісабонського клубу і розглядає повернення в рідну команду.

Додамо, що в поточному сезоні Сілва зіграв у 41 матчі за Манчестер Сіті, забивши 3 голи та зробивши 4 асисти.

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