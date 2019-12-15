Гвардіола розповів, яка зміна у грі Манчестер Сіті допомогла розгромити Арсенал

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Арсеналом (3:0) в матчі 17-го туру АПЛ.

"Ми перемогли. Ми знаємо, що виїзд до Арсенала – це нелегко. Я не виглядав розчарованим, ми зіграли чудово. Ми говорили про вільні зони, які не знаходили досить добре. Ми говорили про це і стали грати краще, коли Бернарду Сілва вийшов на поле.

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З Манчестер Юнайтед ми грали набагато краще, ніж з Арсеналом. І там у нас було набагато більше моментів, ніж у грі з "канонірами". А в іншому ми продовжуємо працювати, як і працювали.

Ми програвали матчі в цьому сезоні, а в минулому поступилися лише в кількох іграх. Іноді ми граємо набагато краще, ніж сьогодні, і програємо. Футбол часом передбачає аналіз гри, а не тільки результату", – цитує Гвардіолу ВВС.

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