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Гвардіола розповів, яка зміна у грі Манчестер Сіті допомогла розгромити Арсенал

22:37 280 Читать на русском
Гвардіола розповів, яка зміна у грі Манчестер Сіті допомогла розгромити Арсенал
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Арсеналом (3:0) в матчі 17-го туру АПЛ.

 
Кевін де Брюйне 2’
Рахім Стерлінг 15’
Кевін де Брюйне 40’
2’ Кевін де Брюйне
15’ Рахім Стерлінг
40’ Кевін де Брюйне

"Ми перемогли. Ми знаємо, що виїзд до Арсенала – це нелегко. Я не виглядав розчарованим, ми зіграли чудово. Ми говорили про вільні зони, які не знаходили досить добре. Ми говорили про це і стали грати краще, коли Бернарду Сілва вийшов на поле.

Арсенал – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

З Манчестер Юнайтед ми грали набагато краще, ніж з Арсеналом. І там у нас було набагато більше моментів, ніж у грі з "канонірами". А в іншому ми продовжуємо працювати, як і працювали.

Ми програвали матчі в цьому сезоні, а в минулому поступилися лише в кількох іграх. Іноді ми граємо набагато краще, ніж сьогодні, і програємо. Футбол часом передбачає аналіз гри, а не тільки результату", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Арсенал – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
21:08
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Теги
Арсенал - Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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