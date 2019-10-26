Гвардіола пояснив, як вирішить проблему відсутності Зінченка – три опції для заміни травмованого українця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо позиції лівого захисника, яку у більшості матчів сезону займав Олександр Зінченко.

"У нас є Анхеліньо, у нас є Канселу, який може грати на цій позиції. У нас є й інші опції.

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Менді грав 90 хвилин проти Крістал Пелас, а також у вівторок, провівши неймовірні 70-75 хвилин проти Аталанти, і він не травмований. Думаю, що він може регулярно грати. Велика кількість матчів дозволить йому вийти на свій найкращий рівень. Якщо він у формі, то може тренуватись щодня. Це скоро станеться. Сподіваємось, що його не зможуть зупинити нові проблеми", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко прооперував коліно і пропустить щонайменше п'ять тижнів.

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