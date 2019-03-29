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Гвардіола розповів, як діятиме, якщо його гравця образять на расистському підгрунті

21:23 348 Читать на русском
Гвардіола розповів, як діятиме, якщо його гравця образять на расистському підгрунті
Хосеп Гвардіола / Leaders Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував свої дії в разі расистських образ на адресу своїх підопічних.

"Я би забрав команду з поля, якщо гравців почнуть ображати на расистському підгрунті.

Гвардіола домовився з Ювентусом, я можу знову це підтвердити, – журналіст

Я не один у клубі. Я повинен заохочувати президента та керівництво, капітана та команду – якщо всі разом вирішимо так зробити, чому ні?

Ситуація змінюється, якщо щось робиш, якщо ні – все залишатиметься на своїх місцях.

Ось чому такі люди, як Стерлінг, висловлюють те, що висловлюють, це добре для майбутнього та для суспільства. Думаю, це проблема не футболу, а саме суспільства. В Європі ситуація погіршується", – цитує Гвардіолу Marca.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Расизм у футболі
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