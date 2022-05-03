У першому півфіналі Манчестер Сіті не міг розраховувати на дискваліфікованого Канселу та травмованого Вокера, тому Олександр Зінченко провів весь матч зліва в обороні. Під час гри ще й травмувався Стоунз, який закривав праву бровку.

Манчестер Сіті – Реал: Мадрид недооцінив Зінченка та поплатився за це

За день до повторного матчу з Реалом Пеп Гвардіола сказав, що Вокер вперше за три тижні тренувався з командою, але його стан оцінять безпосередньо перед матчем, а от Стоунз не готовий грати. Канселу повертається після дискваліфікації.

Таким чином, доля Зінченка залежить від Вокера. Якщо Кайл не буде в формі, то Канселу перейде направо, а Зінченко повинен вийти зліва (якщо виграє конкуренцію в Аке).

Матч-відповідь між Реалом і Манчестер Сіті відбудеться завтра о 22:00 за Києвом. Перша гра завершилася результативно – 4:3 на користь "містян".

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ