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Гвардіола розповів, коли Сане зможе повернутись на поле – гравець травмувався ще на початку сезону

12:53 172 Читать на русском
Гвардіола розповів, коли Сане зможе повернутись на поле – гравець травмувався ще на початку сезону
Лерой Сане / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував реабілітацію Лероя Сане та назвав приблизну дату повернення гравця.

"Коли у вас травма, через яку ви не граєте півроку, вам потрібно відновити темп, ритм, впевненість. Це вимагає часу. Травма коліна не схожа на розтягнення щиколотки або м'язове ушкодження. Відновлення після такого пошкодження – дуже складний і тривалий процес.

Сане повернувся до тренувань у загальній групі – гравець травмувався ще на початку сезону

Операція пройшла ідеально, Лерой відновлюється неймовірно добре і вже тренується з нами. Але може пройти ще навіть кілька тижнів, перш ніж він зможе грати. Зараз я не знаю, скільки точно він буде відновлюватись, ми побачимо його стан перед матчами з Лестером в чемпіонаті або Реалом в Лізі чемпіонів", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, Лерой зазнав важкої травми ще 4 серпня у поєдинку проти Ліверпуля, і з тих пір перебуває в лазареті.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Лерой Сане Лерой Сане
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