"Рішення було ухвалене клубом. Клуб це клуб. Мною, Чікі (Бегірістайном) та клубом. Ось у чому справа. Ман Сіті має рухатись далі. Повторити такі показники буде важко, але ми маємо знайти інші якості. Побачимо, як команда закінчить сезон. Він єдиний гравець, чий контракт закінчується. Решта гравців мають контракт, ми ще не вирішили, що робити.

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Клуб дав все Кевіну Де Брюйне, але він дав все нам. Буде так приємно згадувати ці багато років, це неможливо забути. І хороші моменти, і навіть погані, – цитує Гвардіолу City Xtra.

Нагадаємо, Кевін де Брюйне виступає за "містян" з літа 2015 року після того, як його було придбано за 76 мільйонів євро у німецького Вольфсбурга. Разом з командою бельгієць здобув 18 трофеїв, серед них 6 чемпіонств в АПЛ та один кубок Ліги чемпіонів. У нинішньому сезоні 33-річний гравець провів 31 матч за Сіті, забив 4 голи та віддав 7 асистів.

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