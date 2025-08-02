Пеп Гвардіола і його дружина Крістіна Серра готуються офіційно завершити довгий розділ свого спільного життя.

Як повідомляє The Sun, пара вирішила розлучитися після більш ніж тридцяти років стосунків. Очікується, що угода про розлучення буде підписана в найближчі тижні після процесу, який буде проходити з великою обережністю і співпрацею обох сторін.

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З грудня минулого року Пеп і Крістіна намагаються домогтися позасудового врегулювання стосунків. Вони вирішили довірити справу одному адвокату, який представляє їхні інтереси, і вибрали підхід, заснований на взаємній повазі і спокійному контролі над ситуацією.

Навесні повідомлялося, що Гвардіола і Серра вирішили дати шлюбу другий шанс. Однак, очевидно, ідилія тривала недовго.

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