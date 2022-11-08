Перед поєдинком Кубка ліги проти Челсі у Гвардіоли спитали щодо можливого підсилення команди в зимове трансферне вікно – зокрема, підписання футболістів, які заявлять про себе на ЧС-2022. Наставник одразу розвіяв усі чутки, попри нещодавню інформацію про рекордні прибутки Манчестер Сіті (більше 40 мільйонів фунтів за сезон 2021/22).

Манчестер Сіті відзвітував про рекордний річний заробіток у своїй історії

"Не чекайте від нас активного трансферного вікна. Я задоволений тим складом, який у мене є. Взимку він залишиться незмінним, Ман Сіті не збирається робити жодних придбань", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в АПЛ. Відставання чинних чемпіонів від Арсенала складає 2 пункти. Також "містяни" продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів – у 1/8 фіналу суперником підопічних Гвардіоли стане РБ Лейпциг.

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