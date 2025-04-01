Норвежець отримав травму у матчі проти Борнмута Іллі Забарного і покинув стадіон на милицях. Очікувалося, що до кінця сезону Холанд зможе відновитися.

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"Подібні речі трапляються іноді, інакше не буде в кінці сезону. Після такої кількості травм мені шкода травмованих, і Холанда також. Сподіваємося, він якнайшвидше одужає і повернеться в команду. Мені сказали, що Ерлінг буде відсутній від п'яти до семи тижнів, тож його відновлення може затягнутися до кінця сезону і Клубного чемпіонату світу.

У нас немає іншого гравця з його якостями, ми це знаємо. Але нам доведеться адаптуватися. Протягом кількох років ми грали в атаці по-різному, залежно від якостей гравців. Ми знайдемо рішення. Цифри Холанда виняткові. Він наша головна сила, з його гольовим відчуттям", – цитує Гвардіолу AS.

До слова, норвежець у поточному сезоні відіграв за Манчестер Сіті у 40 матчах у всіх турнірах. В активі Холанда 30 голів та чотири результативні передачі.

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