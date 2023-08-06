"Нещодавно я підписав контракт до 2025 року, бо почуваюся тут комфортно. Навіть якби ми не виграли требл, нічого не змінилося.

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Я щасливий, люди щасливі, керівництво Сіті щасливе. Зрештою, саме вони вирішують, який менеджер очолює цю команду. Якщо вони задоволені, то і я також. Я хочу захистити титули, які ми виграли. Можливо, в кінці сезону, якщо я втомлюсь, то ми поговоримо з клубом. Або, можливо, ще раз продовжимо контракт", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, іспанець тренує Ман Сіті вже 7 років. Минулий сезон став найуспішнішим – перемоги в чемпіонаті та Кубку Англії доповнив перший в історії клубу тріумф на рівні Ліги чемпіонів.

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