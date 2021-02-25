Нагадаємо, Ман Сіті переграв Борусію з Менхенгладбаха в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Ця перемога стала для команди Гвардіоли 19-ю поспіль в усіх турнірах.

Борусія М – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

"У нас є багато грошей, щоб придбати якісних футболістів. Без них Ман Сіті не міг би досягти такої серії. Ми завжди перемагаємо завдяки грошам, це дійсно так. У команді зібрані фантастичні гравці, які добре ладнають між собою. У колективі чудова атмосфера. Хлопці просто виходять на поле і думають, що зможуть виграти.

Тепер наступною нашою метою є Вест Хем. Це все, про що я зараз думаю. До матчу-відповіді проти Борусії ще 3 тижні, а люди вже питають про цю гру", – цитує іспанця Mundo Deportivo.

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