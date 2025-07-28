"З деякими гравцями у мене бували конфлікти, але я розумію, що в кожній людині є частинка людяності, навіть якщо сьогодні це не завжди помітно.

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Це не здається очевидним через те, що відбувається в Україні чи Палестині – через брак людяності в усіх нас. Через те, що ми навіть пальцем не поворухнемо, щоб щось зробити у відповідь на трагедію, яка відбувається зовсім поруч, за три-чотири години звідси, поки ми просто граємо.

Раніше це теж було – Перша світова війна, Друга світова. Але тоді не було можливості це показати, все приховувалося. А тепер ми бачимо це наживо по телебаченню, і все одно не реагуємо, нічого не робимо, щоб вирішити проблему", – цитує Гвардіолу GQ España.

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