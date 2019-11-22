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Гвардіола розкритикував ФА за дискваліфікацію Бернарду Сілви

22:02 61 Читать на русском
Гвардіола розкритикував ФА за дискваліфікацію Бернарду Сілви
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає покарання для Бернарду Сілви необгрунтованим.

 

"Відсутність Бернарду Сілви в матчі проти Челсі не настільки важлива як те, що його покарали за те, чого він не робив. Якщо ФА хотіла обрати когось і показово покарати – вони зробили все вірно.

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Бернарду надалі буде обережнішим із соціальними медіа. Якщо це покарання зробить суспільство краще – Сілва прийме це. Але він не робив того, в чому його звинувачують", – поділився Гвардіола в коментарі The Guardian.

Нагадаємо, Бернарду Сілву покарали матчем дискваліфікації за жарт на адресу одноклубника Бенжамена Менді. До слова, наступний матч Манчестер Сіті проведе з Челсі вже завтра, 23 листопада. Початок гри о 19:30.

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