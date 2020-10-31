"Ми грали дуже добре. Нам не вдалося реалізувати свої моменти. 16 ударів, вісім у ворота – проти Шеффілда це багато. Суперник був терплячим, але у них був один момент, і все. Ми провели третю гру за 7 днів, всі на виїзді, це вимагає зусиль. Хлопці добре відреагували.

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Я радий голу Вокера, але не тільки цьому. Він став набагато краще розуміти, що від нього вимагається, де розташовуватися в обороні. Він фанат Шеффілд Юнайтед, любить цей клуб, але гол був для нього важливим", – цитує Гвардіолу ВВС.

Додамо, що у нинішньому сезоні Вокер провів уже 10 матчів за Ман Сіті, а гол у ворота Шеффілда став його першою результативною дією. Раніше у пресі з'являлася інформація про незадоволення Гвардіоли грою 30-річного захисника.

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