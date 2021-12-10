Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дав зрозуміти, що зараз йому не до обговорень трансферних планів.

Іспанець різко обірвав спроби журналістів розпитати про потенційний перехід Ерлінга Холанда.

Райола назвав реальних претендентів на Холанда

"Наступне питання. Навіть не питайте мене про таке – відповідати я не буду", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, іншими претендентами на Ерлінга Холанда називають Реал, Баварію та Барселону. Влітку нібито активується клаусула, яка передбачає викуп бомбардира Борусії Д за 75 млн євро.

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