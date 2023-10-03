Виліт Манчестер Сіті на матч із РБ Лейпциг було відкладено через сильний вітер.

Манчестер Сіті порушив свій розклад напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із РБ Лейпциг. Команда Пепа Гвардіоли мала прилетіти в Німеччину у вівторок вдень, але виліт з аеропорту Манчестера було відкладено через попередження про сильний вітер. Про це інформує ESPN.

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Очікується, що делегація "містян" прибуде до Німеччини у вівторок увечері. Пеп Гвардіола мав проводити прес-конференцію на стадіоні місцевого клубу, проте каталонському фахівцеві довелося зробити це онлайн – за допомогою платформи Zoom.

Нагадаємо, що вчора наставник Арсеналу Мікель Артета скасував прес-конференцію перед грою з Лансом із тієї ж причини.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00.

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