Звітний матч став 700-м у тренерській кар'єрі Хосепа Гвардіоли. Цікаво, що каталонський фахівець в цій зустрічі не провів жодної заміни. За даними Opta, це сталося вперше за 416 матчів роботи Гвардіоли головним тренером в матчах національних чемпіонатів (з Барселоною, Баварією і Манчестер Сіті).

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Як повідомляє Marca, за ці сімсот матчів у команд Гвардіоли 507 перемог, 111 нічиїх і 82 поразки. У цих зустрічах його команди забили 1766 голів, а також 573 рази діставали м'яч із власних воріт.

Нагадаємо, Гвардіола разом з колегою із Ліверпуля Юргеном Клоппом активно висловлює невдоволення тим, що АПЛ не дозволяє командам робити по п'ять замін у матчі. Обидва фахівці вважають, через складний календар і пандемію коронавірусу клуби мають право на таку кількість замін, що дозволить їм зменшити кількість травмованих.