Гравець дортмундської Борусії Джуд Беллінгем став ласим шматочком під час зимового трансферного вікна, але жоден клуб не зробив гідної пропозиції. За інформацією Football-espana, півзахисник до кінця сезону залишиться в Бундеслізі.

Реал готовий віддати Борусії 100 мільйонів і француза заради Беллінгема

За Беллінгемом стежать одразу три клуби – Ліверпуль, Манчестер Сіті та мадридський Реал. Борусія Д оцінить свого гравця влітку щонайменше в 110 мільйонів євро. Повідомляється, що Пеп Гвардіола готовий попросити керівництво Манчестер Сіті виділити на трансфер Беллінгема до 170 мільйонів євро. Таку суму Реал не зможе запропонувати.



Все ж таки у фанатів "вершкових" є надія. Беллінгем зробив тонкий натяк на адресу чинних чемпіонів Європи. Англієць назвав свою команду року 2022 для YouTube-каналу Борусії Д, в яку включив чотирьох гравців Реала, серед яких Тібо Куртуа, Мілітао, Модріч, Вальверде.

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