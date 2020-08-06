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Гвардіола пролив світло на майбутнє Гарсії в Манчестері

18:37 - Читать на русском
Гвардіола пролив світло на майбутнє Гарсії в Манчестері
Ерік Гарсія в матчі проти Вулверхемптона / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про майбутнє захисника Еріка Гарсії.

"Ерік сказав нам, що не хоче продовжувати свій контракт з Сіті. У нього є ще один рік, а після цього він не хоче продовжувати співпрацю. Ми б цього хотіли, але він не хоче. Ми думаємо, що він хоче грати в іншому місці", – наводить слова Гвардіоли офіційний Твіттер "містян".

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Раніше повідомлялось, що Гарсія може перейти в Барселону за грандіозним обміном: Сіті отримає фулбека Нелсона Семеду, а каталонці – Гарсію та Жоау Канселу.

Нагадаємо, контракт Гарсії з Сіті чинний до 2021 року. В сезоні, що завершився, 19-річний іспанець провів за клуб з Манчестера 13 поєдинків у АПЛ, результативним діями не відзначався.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Хосеп Гвардіола АПЛ Ерік Ерік Гарсія
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