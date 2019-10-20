Гвардіола прокоментував впевнену перемогу Манчестер Сіті над Крістал Пелас

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі 9 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

"Ми, як і завжди, зіграли добре. Команда створила багато моментів. На жаль, не зуміли реалізувати більшість з них, але головне – здобули три очки після перерви на матчі збірних.

Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Здається, Крістал Пелас лише на одне очко відставав від нас, тому у цієї команди прекрасний сезон. Голкіпер багато разів їх рятував, і я б хотів, щоб ми діяли більш безжально.

Сподіваюся, ми зможемо відштовхнутися від цієї гри і продовжити виступати на високому рівні", – сказав Гвардіола в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що у матчі проти "орлів" українець Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Манчестер Сіті.

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