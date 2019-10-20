toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Гвардіола прокоментував впевнену перемогу Манчестер Сіті над Крістал Пелас

06:00 274 Читать на русском
Гвардіола прокоментував впевнену перемогу Манчестер Сіті над Крістал Пелас
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі 9 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

 
Габріел Жезус 39’
Давід Сілва 41’
39’ Габріел Жезус
41’ Давід Сілва

"Ми, як і завжди, зіграли добре. Команда створила багато моментів. На жаль, не зуміли реалізувати більшість з них, але головне – здобули три очки після перерви на матчі збірних.

Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Здається, Крістал Пелас лише на одне очко відставав від нас, тому у цієї команди прекрасний сезон. Голкіпер багато разів їх рятував, і я б хотів, щоб ми діяли більш безжально.

Сподіваюся, ми зможемо відштовхнутися від цієї гри і продовжити виступати на високому рівні", – сказав Гвардіола в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що у матчі проти "орлів" українець Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті без Зінченка спокійно переміг Крістал Пелас і наблизився до Ліверпуля

blog_ava
Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном
19 жовтня
3364
Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Крістал Пелас - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
46
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук