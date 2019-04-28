Гвардіола прокоментував важку перемогу Манчестер Сіті над Бернлі

Україна — 21:23 2704
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Динамо перемогло Львів у меншості – 2 вилучення киян не завадили неймовірній перемозі
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Манчестер Юнайтед та Челсі розписали бойову нічию у травматичному двобої, Де Хеа знову припустився фейлуАнглія — 20:30 525
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Бернлі – Манчестер Сіті: Зінченко як третій найкращий і переписування історії, або Долю лідерства вирішують 40 ммАнглія — 19:10 4121
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Лестер на власному полі розгромив АрсеналАнглія — 15:57 959
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Шахтар у більшості мінімально переміг Маріуполь – "гірники" не реалізували два пенальтіУкраїна — 15:50 1244