Гвардіола прокоментував важку перемогу Манчестер Сіті над Бернлі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від матчу з Бернлі.

"Ми нічого не дозволили зробити нашому супернику. Бернлі жодного разу не вдарив у площину наших воріт, жодного разу не подали кутового. Ми діяли розумно.

Бернлі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Розуміли, що в другому таймі потрібно додати, щоб забити гол. Безумовно, кінцівка була трохи нервовою, оскільки рахунок не дозволяв розслабитися. Попереду ще дві гри, наступна – проти Лестера", – передає слова Гвардіоли BBC.

Зазначимо, що Манчестер Сіті мінімально здолав Бернлі й повернувся на вершину АПЛ.

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