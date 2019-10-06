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Гвардіола прокоментував сенсаційну поразку від Вулверхемптона

19:27 1474 Читать на русском
Гвардіола прокоментував сенсаційну поразку від Вулверхемптона
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після поразки від Вулверхемптона (0:2) у матчі 8 туру АПЛ заявив, що сьогодні був не день його команди.

 
Адама Траоре 80’
Адама Траоре 90+4’
80’ Адама Траоре
90+4’ Адама Траоре

"Ми провели не найкращу гру. У нас було багато моментів, щоб забити, але це був поганий день для Манчестер Сіті, і ми програли.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми не виконали роботу добре. Ми – команда, що грає специфічним способом, але сьогодні був не наш день.

Коли ти виграєш гру, думаєш про наступну. Зараз буде пауза на матчі збірних, потім ми повертаємось і будемо готуватись до наступного поєдинку", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

Манчестер Сіті після поразки від Вулверхемптона відстав від Ліверпуля вже на 8 очок.

Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очок

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Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очок
17:55
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Вулверхемптон
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