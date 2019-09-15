Гвардіола прокоментував сенсаційну поразку Манчестер Сіті від Норвіча

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спокійно сприйняв фіаско своїх підопічних у матчі з Норвічем (2:3) в рамках 5-го туру АПЛ.

"Це був хороший матч. Суперник перебував перед нашими воротами всього лише три або чотири рази. В той же час я знаю, на що ми здатні. Люблю своїх гравців, і для мене велика честь бути з ними.

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Люди не повинні чекати, що ми завжди будемо перемагати або набирати сто очок. Наша команда відновиться і повернеться.

Зазвичай я рахую, скільки моментів вони створюють. Не думаю, що у них було багато шансів забити. Таке іноді трапляється.

Зв'язка захисників Стоунз – Отаменді? Вони багато грають разом. Вони наші центральні захисники. Таке трапляється", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Незважаючи на поразку, Манчестер Сіті продовжує займати другу сходинку, відстаючи на 5 очок від Ліверпуля. Норвіч – 12-й.

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