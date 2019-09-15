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Гвардіола прокоментував сенсаційну поразку Манчестер Сіті від Норвіча

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Гвардіола прокоментував сенсаційну поразку Манчестер Сіті від Норвіча
Хосеп Гвардіола / Sky Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спокійно сприйняв фіаско своїх підопічних у матчі з Норвічем (2:3) в рамках 5-го туру АПЛ.

18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхіо Агуеро 45’
Родріго Ернандес 88’
18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхіо Агуеро
50’ Теему Пуккі
88’ Родріго Ернандес

"Це був хороший матч. Суперник перебував перед нашими воротами всього лише три або чотири рази. В той же час я знаю, на що ми здатні. Люблю своїх гравців, і для мене велика честь бути з ними.

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Люди не повинні чекати, що ми завжди будемо перемагати або набирати сто очок. Наша команда відновиться і повернеться.

Зазвичай я рахую, скільки моментів вони створюють. Не думаю, що у них було багато шансів забити. Таке іноді трапляється.

Зв'язка захисників Стоунз – Отаменді? Вони багато грають разом. Вони наші центральні захисники. Таке трапляється", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Незважаючи на поразку, Манчестер Сіті продовжує займати другу сходинку, відстаючи на 5 очок від Ліверпуля. Норвіч – 12-й.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Норвіч - Манчестер Сіті
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