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Гвардіола прокоментував розгром Астон Вілли з тенісним рахунком

22:18 248 Читать на русском
Гвардіола прокоментував розгром Астон Вілли з тенісним рахунком
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив виступ своїх підопічних у матчі 22 туру АПЛ проти Астон Вілли (6:1).

90+1’ Анвар Ель-Газі
 
Ріяд Марез 18’
Ріяд Марез 24’
Серхіо Агуеро 28’
Габріел Жезус 45+1’
Серхіо Агуеро 57’
Серхіо Агуеро 81’
18’ Ріяд Марез
24’ Ріяд Марез
28’ Серхіо Агуеро
45+1’ Габріел Жезус
57’ Серхіо Агуеро
81’ Серхіо Агуеро
90+1’ Анвар Ель-Газі

"Це був хороший виступ. Ми контролювали всі пересування суперника, а наші прориви справді були хорошими. Це – чудовий результат.

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Серхіо Агуеро – легенда, і легенди засяяли сьогодні. Тьєррі Анрі – один з найнеймовірніших гравців у цій лізі, і він буде гордий, що Серхіо – той хлопець, який побив його рекорд.

Ми втрачали очки на початку сезону – можливо, ми не були надто зосереджені, але навіть в програних матчах ми створили моменти. Тепер ми другі в таблиці, хоча довго були нижче, тому ми спробуємо зберегти цю позицію", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступається лідеру таблиці Ліверпулю 14 очками, у "червоних" є одна гра в запасі.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Астон Вілла - Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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