Гвардіола прокоментував розгром Астон Вілли з тенісним рахунком

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив виступ своїх підопічних у матчі 22 туру АПЛ проти Астон Вілли (6:1).

"Це був хороший виступ. Ми контролювали всі пересування суперника, а наші прориви справді були хорошими. Це – чудовий результат.

Агуеро випередив Анрі і став найрезультативнішим легіонером в історії АПЛ

Серхіо Агуеро – легенда, і легенди засяяли сьогодні. Тьєррі Анрі – один з найнеймовірніших гравців у цій лізі, і він буде гордий, що Серхіо – той хлопець, який побив його рекорд.

Ми втрачали очки на початку сезону – можливо, ми не були надто зосереджені, але навіть в програних матчах ми створили моменти. Тепер ми другі в таблиці, хоча довго були нижче, тому ми спробуємо зберегти цю позицію", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступається лідеру таблиці Ліверпулю 14 очками, у "червоних" є одна гра в запасі.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуеро