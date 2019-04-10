Гвардіола прокоментував поразку від Тоттенхема у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Манчестер Сіті.

"Ми створювали моменти, не тільки пенальті. Манчестер Сіті контролював гру і не дозволив суперникові багато атакувати. Результат не найкращий, але для того, щоб пройти далі, нам потрібно вміти робити такі камбеки.

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0:1 іноді краще, аніж 0:0, тому що ти точно знаєш, що повинен зробити. Можливо, переглянувши гру, я зміню свою думку, але мені здається, що ми грали добре

У футболі є ключові моменти. Ми зіграли добре, але це Ліга чемпіонів, це випробування для нас. Нереалізований пенальті Агуеро? Наступного разу він заб'є. Тепер нам потрібно готуватися до гри з Крістал Пелас. У нас вже немає часу думати про Тоттенхем", – цитує Гвардіолу BBC.

Зазначимо, що Тоттенхем мінімально обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу